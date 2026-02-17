Moldova: crescita record in Europa anche grazie all’enogastronomia

Come un vino che va lasciato decantare. Scoperta attraverso il successo delle sue Wine Routes inserite nella rete europea Iter Vitis, dallo scorso novembre la Moldova condensa le sue molteplici anime nella nuova Cross-Border Gastronomical Route: 1.500 chilometri di sapori autentici ed esperienze tradizionali, scanditi in 25 tappe da Calhul nel Sud a Ocnița nel Nord, lungo le quali apprezzare l’ancora poco nota complessità etnica della destinazione.

Con quasi 481mila visitatori fra gennaio e settembre 2025 e una spesa di circa 210 milioni di euro, la Moldova registra fra l’altro una delle più rapide performance di crescita in tutt’Europa (+62% dal 2019). “Storicamente area di frontiera e passaggio di popoli - ha spiegato in visita a Milano Mtvarisa Luchian, head of marketing National Tourism Office Republic of Moldova - il nostro territorio preserva forti influenze delle sue comunità romene, ucraine, bulgare, kirghise e gagause. Grazie a un itinerario che unisce ristoranti, musei, eco-resort, wineries, chiese rupestri e antichi castelli, contiamo perciò di estendere ad almeno cinque giorni le visite internazionali, ancora fortemente concentrate nella capitale Chișinău”.