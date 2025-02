Nasce Roam, il Dmc dell’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita, che nel 2024 ha accolto 88mila visitatori giunti dall’Italia, arricchisce il segmento luxury grazie a un nuovo Dmc. Arrivato sulla scena turistica già nel marzo 2023, Roam si presenta al mercato italiano in collaborazione con Saudi Tourism Authority.

Il prodotto proposto dal Dmc conta una serie di esperienze memorabili con itinerari a base di avventura, gemme nascoste ed eventi.

Le scelte di prodotto effettuate da Roam si basano su un rapporto relativo alle tendenze di viaggio 2025 elaborato in azienda, una ricerca che mette in luce i nuovi trend che connettono la Gen Z, la Gen Y e i viaggiatori di lusso. Lo studio evidenzia il ruolo dell'Arabia Saudita come destinazione in linea con questi andamenti, con un accento particolare sul turismo sportivo e musicale. “Roam si trova in una posizione unica per sfruttare le attuali richieste dei viaggiatori - spiega Charles Stephenson, coo della Dmc -. Siamo davvero entusiasti di accogliere gli ospiti internazionali e di mostrare loro tutto ciò che questa nazione ha da offrire”.

Il business di Roam si fonda su quattro aree chiave - viaggi su misura, gestione di ospiti Vip, trasporti di lusso e servizi di concierge di alto profilo -, e tra i tour più suggestivi include il Luxury in Saudi (10 giorni tra Riyadh, Jeddah, il Mar Rosso e AlUla), la Red Sea Yacht Expedition e una serie di itinerari dedicati a eventi stagionali, come The Saudi Cup.