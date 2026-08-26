Nepal: 341 i dispersi stranieri, due gli italiani bloccati ma non feriti

Al momento sembrano essere solo 2 gli italiani rimasti bloccati, ma non feriti, dall’inondazione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Cina. Lo ha reso noto la Farnesina, anche se sono almeno 90 i nostri connazionali presenti in zona, registrati sul sito del ministero e con i quali si sta cercando di mettersi in contatto.

Secondo le autorità nepalesi sono 341 gli stranieri dispersi, che si ritiene possano provenire da 26 Paesi diversi. Dall’India 133 persone risulterebbero mancare all’appello, 47 dagli Stati Uniti, 33 dal Regno Unito, 24 dal Canada e 19 dalla Malesia. Si parla anche di presenze francesi, tedesche e ungheresi, mentre non verrebbe citata al momento l’Italia. L’alluvione sembrerebbe essere stata causata da un terremoto di magnitudo 4.4, che in alta montagna avrebbe causato il crollo di un lago glaciale, generando onde alte 6 metri che hanno devastato tutto quello che incontravano nel percorso fino a valle, per oltre 50 km.