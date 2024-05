Nepal, in arrivo limitazioni per la scalata dell’Everest

La corte suprema del Nepal ha ordinato al governo di limitare il numero di permessi per scalare le vette più alte del mondo, primo fra tutti l’Everest.

La Corte ha ordinato di limitare il numero degli alpinisti, venendo incontro alle preoccupazioni della popolazione sulla protezione della natura nel Paese. Ad oggi, infatti, il permesso di scalare l’Everest è concesso a chiunque, dietro pagamento di una quota di 11mila dollari.

Come si legge su L’Echo Touristique, però, la libertà di scalare le vette più alte del mondo crea una serie di problemi, primo fra tutti il sovraffollamento che nel 2019 ha costretto i membri delle spedizioni ad aspettare per lunghe ore sulle sue pendici a temperature molto basse.

Almeno quattro degli 11 decessi registrati quell’anno erano attribuibili al sovraffollamento.

Senza contare l’accumulo di rifiuti sulle vette, lasciati dalle spedizioni in transito.

Al momento, però, il Governo del Paese non ha ancora definito come saranno imposti i limiti e quali saranno numeri e procedure da mettere in pratica. Intanto, dall'inizio dell'anno il Nepal ha rilasciato permessi a 945 alpinisti, di cui 403 per l'Everest.