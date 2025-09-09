Nepal nel caos: scontri in piazza e aeroporto chiuso. Le indicazioni della Farnesina

La chiamano la “rivoluzione della Generazione Z” e ha visto in queste ore scendere in piazza migliaia di giovani in Nepal per protestare contro la chiusura dei social network e la corruzione. Le agitazioni hanno portato alle dimissioni del primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli. Ma nonostante questo la rivolta sta proseguendo.

Come riporta corriere.it a Kathmandu è stato imposto il coprifuoco. L’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu è attualmente chiuso per motivi di sicurezza. Già in mattinata Air India e Indigo avevano cancellato i voli sullo scalo.

Sul sito Viaggiaresicuri.it il Ministero degli Esteri italiano raccomanda “di limitare al massimo gli spostamenti, di rispettare il coprifuoco e le istruzioni fornite dalle Autorità locali, mantenendosi aggiornati attraverso i mezzi di informazione in lingua inglese”. E aggiunge: “Per emergenze, contattare il Consolato Generale d’Italia a Calcutta, competente per il Nepal, al numero 0091 9831212216”.