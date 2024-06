New York al lavoro per il trade con la Reverse Sales Mission 2024

Continua l’impegno di New York City Tourism + Conventions per la formazione del trade. New York si dimostra infatti una meta che trionfa in agenzia; da qui l’attenzione che l’ente del turismo rivolge costantemente al b2b.

“Vogliamo spingere la diversificazione del mercato e far sì che il trade conosca al meglio la destinazione per venderla sottolineandone ogni aspetto” spiega Nancy Mammana, chief marketing officer & interim ceo di New York City Tourism + Conventions in occasione della Reverse Sales Mission 2024, alla quale partecipano anche 14 operatori italiani. “Abbiamo rilanciato la nostra Travel Trade Academy disponibile online e in Italia si è dimostrato un programma di grande successo” spiega.

Il vantaggio di esplorare la Grande Mela in gruppo o comunque con un itinerario organizzato, secondo Mammana è duplice: un adv esperto o un t.o. aiuta il viaggiatore nella scoperta di una città indubbiamente complessa e fornisce parallelamente la dovuta assistenza in loco. È fondamentale, dice Mammana “far passare il messaggio che a New York ogni esperienza immaginabile sia possibile’.