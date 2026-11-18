New York lancia la sua nuova campagna di marketing turistico: ‘The NYC Effect’ che unisce scatti e una tagline che avvisa i visitatori di come l’energia e le esperienze uniche di New York City portino a una trasformazione personale duratura, invitando al contempo i residenti a raccontare in che modo NYC li abbia cambiati.

Inoltre, l’attore newyorkese Anthony Ramos, celebre per i suoi ruoli al cinema e a Broadway, contribuirà all’iniziativa con il suo nuovo brano, “New York City”, scelto come colonna sonora della campagna. ‘The NYC Effect’ sarà attiva fino a giugno 2027 in 19 mercati internazionali e nazionali.

“Quella appena trascorsa è stata un’estate indimenticabile a New York City e l’energia nei cinque distretti è ancora palpabile - ha dichiarato Nancy Mammana, chief marketing officer di NYC Tourism + Conventions -. Siamo orgogliosi di cogliere questo slancio per condividere ciò che sia i residenti sia i visitatori ci ripetono spesso: anche se New York può essere intensa e inaspettata, ne vale sempre la pena, perché vi lascerà una carica di energia di cui non sapevate di avere bisogno. Qualunque siano i vostri interessi o il vostro budget, c’è un posto per tutti a New York e non vediamo l’ora di accogliere i visitatori per far vivere loro in prima persona ‘The NYC Effect’ ha concluso.

La campagna è già attivi nel Regno Unito, in Brasile, Messico, Irlanda, Colombia, Singapore e Nuova Zelanda, oltre che nell’area metropolitana di NYC e sul mercato interno statunitense. Nei prossimi mesi il lancio proseguirà in Australia, Canada, Cile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna e Svezia.

L’iniziativa è supportata da compagnie aeree e partner di viaggio tra cui Aeromexico (Messico), Air New Zealand (Nuova Zelanda), Alpitour (Italia), Avianca (Colombia), Cassidy Travel (Irlanda), Cocha (Cile), Condor Airlines (Germania), Traveloka (Singapore), Viajes El Corte Inglés (Spagna) e United Airlines (Regno Unito, Brasile, Giappone e mercato statunitense), con ulteriori partner che saranno annunciati prossimamente.

“Invitiamo i viaggiatori da ogni angolo del mondo a vivere tutto questo di persona – dice il sindaco di New York Zohran Mamdani -. Mentre rilanciamo il nostro settore turistico, investiamo in un motore economico che sostiene centinaia di migliaia di posti di lavoro e genera 55 miliardi di dollari di spesa diretta presso le attività di tutti e cinque i distretti. Quando i visitatori arrivano a New York, i nostri quartieri, le piccole imprese e i lavoratori ne traggono tutti beneficio”.