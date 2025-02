Nizza, stop alle grandi navi da luglio: turismo e commercianti insorgono

Scoppia la polemica a Nizza contro la decisione del sindaco, Christian Estrosi, di vietare l’approdo alle navi da crociera a Villefranche-sur-Mer a partire dal prossimo luglio.

In segno di protesta decine di professionisti del turismo e del comparto marittimo, commercianti e tassisti, sono scesi in piazza a Villefranche-sur-Mer per esprimere il loro malcontento.

“Per noi è uno shock, perderemo il 90% delle attività”, ha spiegato alla testata francese L’Echo Touristique il presidente dell’Union maritime, Nicolas Plumion, precisando che “ogni turista che sbarca spende in media 70 euro”.