Il futuro dei viaggi nel Nord-Est asiatico è online. A stabilirlo il report di Phocuswright, secondo il quale nel 2026 la macroregione infrangerà un’altra barriera nelle prenotazioni di viaggi online, raggiungendo i 30 miliardi di dollari.

Secondo il rapporto le prenotazioni online hanno ripreso slancio rapidamente una volta riaperti i confini dopo il Covid, superando gradualmente il livello di 15,6 miliardi di dollari raggiunto nel 2019 e arrivando nel 2023 a quota 21,3 miliardi per poi giungere, appunto, ai 30 miliardi di dollari previsti per il 2026, quando il tasso di prenotazioni online supererà il 57% sul totale delle prenotazioni.

Una stima che, secondo Phocuswright, potrebbe essere ritoccata al rialzo: tutto dipende dall’impatto dell’Intelligenza artificiale sulle prenotazioni, in una regione famosa per la sua rapidità nell’adottare tecnologie di consumo che migliorano la vita.

È in questo contesto dinamico che WiT Japan & North Asia tornerà a Tokyo il 26 e 27 maggio per la sua 12esima edizione, in un Paese che è diventato la destinazione più visitata in Asia nel 2024, superando la Thailandia. Il Giappone ha infatti registrato 36,87 milioni di visitatori internazionali l’anno scorso e punta al traguardo dei 60 milioni entro il 2030.