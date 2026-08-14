Nubifragio in Giappone, l’aeroporto Tokyo Narita operativo

Disagi parziali all’aeroporto Tokyo Narita per le piogge record che si sono abbattute sulla prefettura di Chiba, in Giappone, vicino a Tokyo e che hanno causato 4 morti e allagamenti con interruzioni dei servizi stradali e ferroviari in tutta la regione.

Se ieri sera, infatti, le grandi piogge hanno provocato uno stop ai voli che ha bloccato circa 7.000 viaggiatori in aeroporto, oggi, secondo le info dell’aeroporto Narita, i voli sono operativi come previsto, senza cancellazioni.

Per i viaggiatori in partenza da Narita oggi, la priorità è quindi quella di prevedere un tempo maggiore per raggiungere l'aeroporto e di verificare i mezzi di trasporto terrestri prima della partenza. L'aeroporto rimane operativo, ma le interruzioni di accesso potrebbero causare ritardi.

Secondo Reuters, in alcune zone di Chiba sono caduti oltre 360 millimetri (14 pollici) di pioggia in 24 ore, causando inondazioni diffuse durante uno dei periodi di vacanza più intensi del Giappone. Diversi servizi ferroviari sono rimasti sospesi stamattina, ma alcuni treni che collegano Narita con Tokyo hanno ripreso a circolare. Anche le principali autostrade di Chiba sono state chiuse, costringendo gli automobilisti a percorrere strade alternative e creando gravi congestioni.

Questa situazione si è verificata durante il periodo di punta dei viaggi estivi in Giappone. Narita aveva previsto oltre un milione di passeggeri internazionali durante i 10 giorni di congestione, dal 7 al 16 agosto. Secondo i dati dell'aeroporto, il traffico internazionale dovrebbe raggiungere 1.008.900 passeggeri, di cui 519.400 in partenza e 489.500 in arrivo.