Nuovi treni Railjet DB-ÖBB per raggiungere l’Oktoberfest

Per l’Oktoberfest di quest’anno (20 settembre-5 ottobre) partono i nuovi collegamenti ferroviari DB-ÖBB Railjet diretti e veloci: permettono di raggiungere Monaco partendo da Venezia, Bologna, Verona, Rovereto, Trento e Bolzano. I Railjet collegano cinque volte al giorno Verona con Monaco di Baviera (e viceversa), con partenze ogni due ore: il primo treno lascia Verona Porta Nuova alle 09:01, mentre da Monaco la prima corsa parte alle 07:34.

Con biglietti a partire da 39,90 euro, la proposta ha un occhio speciale per le famiglie, perché i ragazzi fino a 14 anni compiuti viaggiano gratuitamente se accompagnati da un genitore o da un nonno. Anche i gruppi possono approfittare di sconti dal 30% in Italia fino al 70% in Germania, a seconda della disponibilità dei posti.