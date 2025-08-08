Nuovo accordo tra Cambogia e Thailandia, ma i confini restano chiusi

Cambogia e Thailandia hanno raggiunto un nuovo accordo per rafforzare il cessate il fuoco, che include l’invio di una squadra di osservatori Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico).

Come riporta travelmole.com l’accordo è arrivato dopo tre giorni di colloqui preliminari con il sostegno di Cina e Stati Uniti. Si basa su un cessate il fuoco incondizionato negoziato in Malesia il 28 luglio. L’accordo ha posto fine a un conflitto durato cinque giorni.

I confini tuttavia al momento restano chiusi. Per quanto riguarda il turismo, la ripresa sembrerebbe più vicina per la Thailandia, mentre le province più vicine al confine potrebbero avere ancora difficoltà. Almeno in attesa di una pace duratura.