MSC Crociere e Royal Caribbean Group investono a Okinawa: sono partiti i lavori del nuovo terminal di Naha, con apertura prevista a marzo 2028. A sviluppare e gestire la struttura sarà Cruise Port Naha G.K., joint venture tra CTL Maritime e RCL Cruises Ltd., in base all’accordo siglato con Naha Port Authority nell’agosto 2026.

Il progetto punta a velocizzare le operazioni, migliorare i servizi ai passeggeri e accogliere navi di ultima generazione, sostenendo la domanda asiatica. Già designato hub crocieristico internazionale nel 2019, Naha offre una base per itinerari durante tutto l’anno.

“Investiamo nel territorio” afferma Jason Liberty, chairman e ceo di Royal Caribbean Group. Per Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, l’obiettivo è “rafforzare la presenza nella regione” e aprire nuove opportunità per MSC Crociere ed Explora Journeys.

La collaborazione pubblico-privata rafforza così l’offerta in Giappone e i collegamenti nell’Asia orientale.