E sono cinque. Oman Air anticipa le sorprese di Natale e, dopo aver annunciato la programmazione di quattro nuove frequenze settimanali sulla rotta Roma Fiumicino-Muscat (dal 20 dicembre), aggiunge ora un volo anche agli quattro disponibili da Milano Malpensa, al via dal prossimo 19 dicembre.

“L’Italia non è solo il secondo mercato europeo per arrivi nel Sultanato - ha spiegato al media event presso l’Hotel Gran Melià di Milano Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman - ma anche il primo a essersi ripreso dopo il periodo pandemico: non a caso, dopo aver messo a segno un +5% di arrivi fra gennaio e luglio, la domanda autunnale si conferma robusta e lascia presagire un risultato ancora più consistente entro fine dicembre”.

Fra le nicchie di nuova tendenza, il bird-watching nelle sue oltre 20 riserve naturali, le esplorazioni geologiche dei più importanti complessi ofiolitici al mondo, oltre che l’esplorazione delle aree più remote del Paese favorita da piccoli etichotels quali l’apprezzatissimo Hanging Terrances di Al Akhdhar.