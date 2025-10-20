Oman, crescono gli arrivi dall’Italia. Il Paese ora guarda al futuro

L’Oman festeggia i 15 anni di presenza in Italia. Nel 2024 sono stati circa 48mila gli italiani che hanno visitato il Sultanato, il 450% in più rispetto al 2010, primo anno di presenza nella Penisola. “Abbiamo avuto una costante soddisfazione ma soprattutto abbiamo recuperato i risultati del pre-Covid”, ha dichiarato Massimo Tocchetti, rappresentante per l’Italia del Ministero del patrimonio culturale e del turismo del Sultanato dell’Oman.

Il 2025 dovrebbe confermarsi un nuovo anno record, visto che nel solo primo semestre gli arrivi degli italiani sono stati 36.771, con un incremento del 49,2%. “Non stiamo solo crescendo nei numeri, ma anche la stagione si sta allungando. Abbiamo arrivi da Roma e Milano da aprile ad ottobre”, ha aggiunto. Intanto, il Paese si sta rinnovando. Tra i progetti, un nuovo aeroporto internazionale a Musandam, che aprirà nel 2028, e 3 scali nazionali entro il 2032.