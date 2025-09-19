Oman, il Sultanato sceglie Tui per lo sviluppo dell’offerta turistica

Sviluppare l’offerta turistica e posizionare l’Oman come destinazione di punta per il sole e il mare. Questi gli obiettivi dell’accordo quadro appena siglato tra il Sultanato e il Gruppo Tui.

L’intesa, che si presenta come vera e propria alleanza strategica, prevede anche l’ingresso del Paese, attraverso Oman Group, nella compagine azionaria del colosso europeo del turismo organizzato, attraverso l’acquisizione di una partecipazione dell’1,4%.

Nuovi hotel

Nei perimetri dell’accordo quadro vi è anche il potenziamento dell’offerta ricettiva. Si partirà con, riferisce Tui a Hosteltur, la “costruzione e la gestione di un gruppo iniziale di cinque hotel nel Governatorato del Dhofar, sotto i principali marchi alberghieri di Tui”.

L’operazione richiederà almeno tre anni. “Si prevede - anticipa il Gruppo - che le strutture inizieranno ad accogliere ospiti da tutto il mondo a partire dall’inverno 2028”.