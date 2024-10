L’Oman accende i riflettori sul Governatorato del Musandam. In linea con la strategia di differenziazione dell’offerta turistica Vision 2040, i fiordi dell’enclave all’imbocco del Golfo Arabico potranno essere esplorati a bordo di dhow tradizionali, grazie al debutto sulla destinazione di uno specialista come Giver Viaggi e Crociere.

“Il numero degli operatori interessati a far conoscere il Paese attraverso nuovi prodotti è in costante crescita - osserva Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman -, ragion per cui Oman Air ha deciso di sostenere la domanda dall’Italia col lancio di quattro voli settimanali sulla rotta Roma Fiumicino-Muscat, dal prossimo 20 dicembre, in aggiunta agli altri quattro attivi su Milano Malpensa. Il Sultanato sta inoltre potenziando le infrastrutture del Musandam, con l’obiettivo d’inaugurare un aeroporto internazionale in loco entro il 2028”.

Per favorire una maggior capillarizzazione dei flussi oltre l’area di Muscat, nei prossimi cinque anni entreranno in servizio tre ulteriori aeroporti sull’altipiano di Jabal Akhdar, sull’isola di Masirah e lungo la costa settentrionale a Suhar. Con l’acquisizione della dmc Al Koor Tourism da parte di Kel12, l’offerta sarà poi arricchita da nuove esperienze outdoor, culturali e di ecoturismo in piccoli villaggi, mentre il lancio a novembre del SeaClub Style di Francorosso permetterà di riscoprire Muscat da una nuova prospettiva.