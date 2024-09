Oman in primo piano in ambito turistico. Sono infatti decine i tour operator italiani ed europei che stanno prendendo parte a ‘Europe Marhaba’, un fam trip internazionale promosso dal Sultanato dell’Oman per scoprire le novità della destinazione e per prendere parte a una due giorni di confronto e workshop con gli operatori locali al fine di disegnare il futuro dell’Oman in termini di destagionalizzazione e diversificazione del prodotto per renderlo contemporaneo.

I t.o. italiani - divisi per gruppi e in base alle esigenze - stanno visitando le zone della penisola di Musandam, dei governatorati di Dhofar e Ad Dakhiliyah e la città di Sur, oltre che la capitale Muscat. Mercoledì si riuniranno insieme ai colleghi di Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svizzera, Danimarca per panel e gruppi di lavoro incentrati sulle tematiche di sostenibilità ed ecoturismo, avventura, natura, arte e patrimonio architettonico, luxury & wellness, cultura e tradizioni.

Per l’Italia partecipano i rappresentanti di Volonline, I viaggi di Maurizio Levi/Kel 12, Alidays, Going, Cartorange,(Il Viaggio Travel Atelier, Sporting Vacanze, Alpitour, Giver Viaggi e Crociere, Viaggi Giovani, Blueberry, So Good Travel, ravelworld Escape.

Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Aigo, che dal 2010 rappresenta il Ministero del Turismo e del Patrimonio Culturale del Sultanato dell’Oman in Italia.