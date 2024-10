Orlando: cresce l’offerta ricettiva legata ai parchi a tema

Nel corso del prossimo anno, Orlando arricchirà pure il segmento hospitality oltre a quello relativo ai parchi. Universal Orlando Resort, per esempio, aggiungerà 1.500 camere all’attuale disponibilità ricettiva con lo Universal Stella Nova Resort che aprirà il 21 gennaio e lo Universal Terra Luna Resort previsto per il 25 febbraio.

“Negli ultimi anni Orlando sta diventando una meta che cattura anche i food lover - evidenzia Jacklyne Schottmiller, director of PR di Visit Orlando -. Abbiamo 48 ristoranti inseriti nella guida Michelin di cui 7 stellati, senza contare gli oltre 6mila locali dove assaggiare ben 40 cucine internazionali”. Non meno importante, infine, è il segmento Mice. Insieme a Las Vegas, Orlando dispone del più grande convention center degli Usa posizionandosi come destinazione ideale per eventi globali.