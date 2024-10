Orlando scala le posizioni tra le destinazioni più visitate

Si è guadagnata il soprannome di ‘Theme Park Capital of the World’ ed è anche una delle destinazioni più visitate degli Stati Uniti. Orlando, che insieme a Miami costituisce l’anima della Florida, nel corso del 2023 ha accolto 74 milioni di visitatori, di cui 6.13 milioni (+25% rispetto al 2022) giunti dall’estero con un soggiorno medio di 9 giorno.

“Per quanto riguarda il mercato italiano, lo scorso anno si sono registrati 44.6 mila arrivi con una previsione di +4% per il 2024”, spiega Jacklyne Schottmiller, director of PR di Visit Orlando. “Chi sceglie la nostra città si muove tendenzialmente tramite adv e t.o. in quanto i viaggiatori internazionali, soprattutto sul lungo raggio, cercano personalizzazione, sicurezza e crescenti tutele”.

L’Italia è un mercato che sta tornando e questo incoraggia Visit Orlando a proseguire con il proprio lavoro di promozione e formazione. Gli adv, infatti, possono accedere al sito web OrlandoTravelAcademy.com così da scoprire i prodotti disponibili, le novità dell’offerta e cimentarsi in moduli di training sempre aggiornati.