Ouigo lancia i biglietti a 1 euro in Spagna. Ma il ministro dei Trasporti Puente minaccia denuncia

Era dai tempi delle compagnie aeree low cost più arrembanti che non si sentiva parlare di biglietti a prezzi ‘simbolici’. Ci ha pensato Ouigo a riportare in auge questa forma di marketing. Ma non senza conseguenze.

La branca a basso costo di Sncf, da poco sbarcata in Spagna, ha annunciato il lancio nel paese iberico di 10mila biglietti al prezzo di 1 euro. Un’iniziativa che era già stata varata lo scorso aprile.

Ma, come riporta preferente.com, questa volta c’è una differenza: dopo il lotto di biglietti a costo simbolico messo in vendita la scorsa primavera, il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, si era detto decisamente contrario a politiche commerciali così aggressive. Paventando anche una denuncia all’Unione europea.

Ora Ouigo ha deciso fare il bis. E la palla passa al titolare del dicastero, che dovrà decidere se andare fino in fondo con la battaglia.