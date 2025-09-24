Overtourism ad Amsterdam: i cittadini denunciano il Consiglio comunale

Contro l'overturism e le promesse non mantenute, alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni fissato nel 2021.

L'iniziativa legale dei cittadini è stata ribattezzata “Amsterdam has a Choice”, Amsterdam “ha una scelta”, e raccoglie cittadini e dodici associazioni locali. Nel 2021 il Comune emanò un'ordinanza, tutt’ora in vigore, che limita il numero dei pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l'anno, tuttavia nel 2024 sono stati 22,9 milioni, e nel 2025 sono ancora in aumento.