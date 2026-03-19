Overtourism e turismo sostenibile, le proposte dell’Ue

Combattere il sovraffollamento turistico ed efficientare i collegamenti in chiave sostenibile. Questi gli obiettivi della risoluzione non vincolante approvata oggi dalla Commissione Trasporti e Turismo dell’Ue.

Il documento, che sarà sottoposto al voto del Parlamento europeo, traccia la direzione per lo sviluppo di reti di trasporto integrate e intermodali, nonché a basso impatto ambientale, incentivando l’uso di veicoli elettrici.

La risoluzione interviene anche in materia di overtourism, esortando i Governi dei Paesi europei a studiare offerte turistiche culturali ed enogastronomiche che possano potenziare l’attrattività delle destinazioni emergenti e delle aree minori e favorire la distribuzione dei flussi nei mesi di bassa stagione.

Quanto agli affitti brevi, pur riconoscendo gli sforzi fatti dall’Unione europea e dai singoli Stati membri per regolamentare il comparto e combattere l’abusivismo, il documento elaborat dagli europarlamentari rimarca la necessità di un nuovo quadro normativo europeo, che definisca standard di servizio chiari e consenta ai Governi di imporre limiti di offerta nelle zone turistiche più congestionate dal turismo e dove si riscontrano emergenze abitative.