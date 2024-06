Overtourism, un comune delle Baleari vuole chiudere ai turisti: un referendum per decidere

Cresce di giorno in giorno alle Baleari l’insofferenza nei confronti dei turisti. E ora un piccolo borgo si appresta a decidere con un referendum la chiusura definitiva ai visitatori.

Si tratta di Binibeca Vell, comune di poco più di 200 anime, denominato la ‘Mikonos spagnola’ per la somiglianza con la nota destinazione greca. Ogni anno la località accoglie 800centomila turisti. Un flusso diventato insostenibile per i residenti, ora pronti a sbarrare definitivamente l’ingresso ai visitatori.

Secondo quanto si apprende da Repubblica.it, gli abitanti di Binibeca Vell hanno fissato un referendum per il 15 agosto. In quel giorno, scelto emblematicamente per il significato che ha la data nelle comunità turistiche del Mediterraneo, i residenti decideranno se porre definitivamente fine o meno agli arrivi stranieri. La battaglia contro l’overtourism è ormai serratissima.