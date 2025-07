Entrerà in vigore entro la fine dell’anno il visto unico per tutti i Paesi che fanno parte del Gulf Cooperation Council, vale a dire Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait e Oman. Un traguardo a cui si stava lavorando ormai da anni con l’obiettivo di semplificare gli ingressi turistici, favorire i viaggi combinati e incrementare i flussi internazionali.

Si tratterà di un visto elettronico che verrà realizzato sul modello di quello che entrerà in vigore nei Paesi dell’Ue. Se i dettagli tecnici e politici sono ancora in fase di definizione, si prevede che il visto semplifichi le procedure di ingresso, crei nuove opportunità per gli operatori turistici e rafforzi lo status emergente del Golfo come un unico hub turistico. I membri del GCC sono comunque fiduciosi che il visto sarà disponibile prima della fine dell'anno.

I numeri dell’area

Per i sei Paesi la novità rappresenta un’importante opportunità considerando che già adesso insieme attraggono oltre 68 milioni di visitatori internazionali all’anno, stando ai dati del 2023. Una crescita continua, come testimonia il +42% rispetto al 2019. La regione dell'Asia-Pacifico ha rappresentato la quota più grande dei mercati turistici con il 38%. È seguita dal Medio Oriente con il 25,1%, dall'Europa con il 22,9%, dall'Africa con l'8,8% e dalle Americhe con il 4,3%.