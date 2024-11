Parigi, autunno poco brillante: ora la città punta alle feste di Natale

Parigi confida nel periodo natalizio per risollevare i numeri del 2024. Dopo aver registrato un periodo olimpico poco brillante e un autunno in calo rispetto al 2023, con arrivi internazionali in flessione del 4,4% tra il 1° ottobre e il 10 novembre (a causa principalmente del rallentamento dei flussi dal Sud Europa), la Ville Lumière auspica il recupero durante le feste.

La capitale francese stima un incremento del 18% degli arrivi aerei tra il 1° e il 31 dicembre. Il picco, riporta lechotouristique.com, è atteso in particolare per Capodanno, settimana per la quale si registra già un incremento delle prenotazioni del 58% rispetto al 2023.

A contribuire anche la riapertura di Notre Dame, prevista per l’8 dicembre.