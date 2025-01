Parigi cresce nel 2024. La capitale francese ha attirato nel corso dell’anno 70 milioni di visitatori, spinti sia dalle Olimpiadi estive sia dall’attesissima riapertura di Notre Dame a dicembre.

L’effetto ‘Notre Dame’ è evidente nei dati dal 1° novembre all'8 dicembre, con arrivi aerei internazionali in crescita del 15,4% rispetto al 2023. L'Europa meridionale ha contribuito con 376.000 arrivi (+8%), il Nord America con 191.000 arrivi (+19%) e l'Europa settentrionale con 174.000 arrivi (+21%).

Effetto Olimpiadi

Le Olimpiadi estive del 2024 hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare questa crescita. Secondo Sabre Corporation, gli arrivi internazionali sono aumentati del 33% durante la prima settimana dei Giochi, con mercati di origine chiave tra cui New York e Tokyo.

Visa ha segnalato un aumento del 42% dei titolari di carte internazionali in visita a Parigi durante la prima settimana delle Olimpiadi rispetto allo stesso periodo del 2023. I visitatori statunitensi hanno guidato l'impennata della spesa, con un'impressionante crescita annua del 72%. I partecipanti alle Olimpiadi hanno speso il 20% in più rispetto ai non partecipanti, con le spese per i ristoranti che hanno mostrato un aumento del 49%.

Impatto sull'ospitalità

La crescita della domanda ha provocato un aumento significativo dei prezzi degli hotel. Durante il periodo olimpico, le tariffe delle camere parigine sono aumentate del 300%, con un prezzo medio a notte che ha raggiunto i 700 €, rispetto ai 170 € del 2023.

Prospettive per il 2025

Si prevede che lo slancio di Parigi continuerà nel 2025. La città ha mantenuto la sua posizione di vertice nel ‘Top 100 City Destinations Index’ di Euromonitor International per il quarto anno consecutivo, rafforzando il suo appeal globale.