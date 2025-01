È famosa per essere la città che fa registrare il maggior numero di turisti al mondo. Ma, da oggi, Parigi non avrà più un ufficio turistico.

Quello che sembra un controsenso è in realtà un segno radicale di come i tempi stiano cambiando rapidamente. Se in molte destinazioni (anche italiane) i viaggiatori sono abituati a cercare i locali dell’ufficio turistico per avete informazioni su cosa fare e come, a Parigi le comunicazioni avverranno solo online.

La struttura, come ricorda repubblica.it era già stata allontanata dalla sede storica dell’Hotel de Ville, che occupava dal 1971 (anno della sua creazione). Nel 2024 era ricomparsa in Quai Jacques Chirac, ma si era trattato solo di una struttura pop-up in vista delle olimpiadi.

Il nuovo modello

Ora i turisti che vorranno chiedere informazioni potranno farlo solo via telefono, web o WhatsApp.

“L’evoluzione del comportamento dei visitatori combinata con la specificità di una città come Parigi ci porta a ripensare la nostra rete di informazione turistica locale” spiega l’Ufficio del Turismo in un comunicato. E aggiunge: “Il nostro approccio non mira ad eliminare l’accoglienza fisica ma a riorganizzarla con il sostegno dei nostri partner per soddisfare meglio le aspettative dei visitatori”.

Il progetto in realtà non dice del tutto addio alla comunicazione vis a vis. L’ufficio del turismo ha infatti promesso la creazione di circa 50 chioschi entro il 2026.