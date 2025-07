Parigi, Montmartre lancia l’allarme overtourism

Troppo fotogenica, troppo affollata. Montmartre lancia l’allarme overtourism. Il fascino del quartiere parigino, dove svetta il Sacré-Cœur, visitato da 11 milioni di persone nel 2024, e dove i pittori preservano un’immortale tradizione, si sta appannando e mercificando. Così i suoi abitanti hanno deciso di intraprendere una battaglia per alleggerire il peso delle presenze turistiche.

“Il sovraffollamento di Montmartre sta diventato una questione politica - scrive infatti Le Monde -, sollevata da associazioni di residenti, imprenditori e rappresentanti eletti di ogni tipo. In questo quartiere, che ospita 27mila persone, sono comparsi striscioni di protesta alle finestre di abitazioni ed edifici scolastici”.

E come raccontano alcuni residenti al quotidiano francese “da una panchina in Place Dalida, decine di spagnoli, indiani, cinesi e americani si mettono in fila per posare accanto alla statua della cantante”, oppure, “in Rue de l’Abreuvoir, i turisti vogliono fotografarsi davanti a La Maison Rose, un caffè apparso nella serie americana Emily in Paris”, mentre in Rue des Trois-Frères “una lunga coda su uno stretto marciapiede indica che c’è il Photomaton vintage, che sta spopolando sui social”.