Parigi: nei giorni delle Olimpiadi un ‘perimetro di sicurezza’, accesso solo con registrazione

Parigi si organizza per gestire i flussi e la sicurezza nei giorni delle Olimpiadi. A partire dal 10 maggio sarà online una piattaforma che consentirà l’accesso in alcune aree dei Giochi.

Sarà infatti istituito per tutta la durata dell’evento un perimetro di sicurezza e sarà quindi obbligatorio per tutti coloro che dovranno recarsi nelle aree considerate ‘sensibili’ registrarsi al portale e ottenere un Qr Code da esibire ai varchi per poter entrare.

Dovranno registrarsi, si legge su lechotouristique.com, sia i turisti che i residenti. Saranno esentati, invece, gli spettatori degli eventi sportivi dotati di biglietto.

Quanto alle aree che includono siti museali, sarà possibile accedere esibendo il ticket di ingresso.