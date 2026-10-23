Parigi, timori per la sicurezza: domani il Louvre resterà chiuso

Il museo più visitato al mondo, il Louvre, resterà chiuso sabato a Parigi causa dei timori per i disordini che potrebbero verificarsi nel corso delle manifestazioni previste nella capitale francese. Ad annunciarlo il Ministero delle Cultura francese; il provvedimento riguarda anche altri musei, come il d’Orsay e il museo Picasso. A questi si aggiunge la chiusura straordinaria del Grand Palais, mentre la fiera Art Basel Paris, che avrebbe dovuto concludersi domenica al Grand Palais, chiuderà venerdì sera.
A Parigi la Prefettura ha annunciato il prolungamento fino a lunedì mattina del coprifuoco già stabilito dalle 23 alle 6 in alcune zone della città a partire dalle aree di Place de la République e del settore di Les Halles. Nella capitale, scrive Le Monde, l’amministrazione comunale invita i cittadini alla “massima vigilanza” per la giornata di sabato, a fronte del rischio di nuove violenze da parte di “facinorosi, estranei al movimento sociale”.
La prefettura di polizia, scrive l’agenzia France Presse, insieme al prolungamento del coprifuoco ha diramato anche un decreto che vieta “qualsiasi raduno non dichiarato” anche nella serata e nella notte di oggi.