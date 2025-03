Perù, dichiarato lo stato di emergenza a Lima e Callao

Durerà 30 giorni, almeno per il momento, lo stato di emergenza decretato dal Governo peruviano per le città di Lima e Callao. La misura è stata presa per contrastare la criminalità organizzata, che sta destando sempre più preoccupazione nel Paese

Come riporta ansa.it, la polizia assumerà il controllo dell’ordine pubblico nelle due aree citate, mentre l’esercito interverrà a supporto solo nelle zone più a rischio.

Il decreto firmato dalla presidente del Perù Dina Boluarte precisa che durante lo stato di emergenza alcuni diritti costituzionali possono essere sospesi o limitati: tra questi la libertà di movimento e di riunione e l’inviolabilità del domicilio.

Tuttavia non sarà imposto il coprifuoco.