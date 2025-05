Il Perù macina numeri e guarda con rinnovato interesse al mercato italiano. A confermarlo è Ricardo Baraybar, vicedirettore della promozione del turismo ricettivo di PromPerù, che commenta per TTG Italia gli ultimi dati.

”Nel 2024 – spiega il manager - il Perù ha accolto oltre 3 milioni 256 mila turisti internazionali, tra cui 55 mila 380 italiani. Si tratta di un incremento del 49% rispetto al 2023 e del 74% rispetto al 2019, che posiziona l’Italia al quinto posto tra i mercati europei di provenienza. Fino al 31 marzo 2025, il Paese ha registrato quasi 796 mila arrivi internazionali, di cui 9 mila 625 dall’Italia, con una crescita dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un aumento del 69% rispetto ai livelli pre-pandemia. Per l’intero 2025, le proiezioni indicano l’arrivo di circa 70 mila turisti italiani, pari a un incremento del 26% rispetto al 2024 e del 96% rispetto al 2019”.

In una prospettiva di medio-lungo termine, “sono stati mappati investimenti per un totale di quasi 100 milioni di dollari, tra progetti in fase di realizzazione attraverso il programma Rera Igv e altri attualmente in fase di valutazione. Tra questi, figura il progetto dell’hotel La Reserva, previsto nel distretto di Miraflores (Lima), con una realizzazione stimata per giugno 2027 e un investimento di 57,1 milioni di dollari”.

Sono inoltre in corso investimenti nelle regioni di Lima e Tumbes per un totale di 42,8 milioni di dollari. “Nello stesso orizzonte temporale, il gruppo Marriott ha manifestato interesse per la costruzione di due nuove strutture alberghiere a Casma, nella Regione di Áncash: il City Express Plus by Marriott (120 camere) e il City Express Suites by Marriott (80 camere), con apertura prevista entro il 2027”.

Sul fronte delle novità in programma, si sta delineando una fase di sviluppo strategico. Uno dei più significativi è la prossima inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale Jorge Chávez. Una volta completato, l’aeroporto sarà tre volte più grande dell’attuale, con una capacità iniziale di accoglienza pari a 30 milioni di passeggeri all’anno, che salirà a 40 milioni entro un anno. “Questo grande progetto, sviluppato secondo il concetto di ‘città aeroporto’, mira a posizionare il Perù non solo come hub di connessione in Sud America, ma anche come piattaforma internazionale per il business, con un impatto positivo sullo sviluppo economico del Paese. Sarà la prima ‘città aeroporto’ del continente sudamericano, seguendo il modello già adottato in scali europei come Zurigo, Parigi, Amsterdam o Francoforte”.

Un altro importante traguardo è stato raggiunto a gennaio 2025 con la riapertura, dopo cinque anni, della Galleria dei Labirinti, uno degli spazi più iconici del monumento archeologico Chavín de Huántar, nella Regione di Áncash. Lo spazio è stato restaurato e valorizzato per offrire un’esperienza immersiva ai visitatori.

Novità anche per il Qhapaq Ñan, il sistema viario andino dichiarato Patrimonio mondiale dell’umanità e che ha origine proprio in Perù: è stato selezionato tra i 25 siti culturali inseriti nel programma Watch 2025. A questo riconoscimento si aggiunge quello per i campi agricoli Waru Waru di Puno, un sistema ancestrale adattato alle pianure del lago Titicaca.

“Queste iniziative non solo arricchiscono l’offerta turistica del Paese, ma testimoniano anche l’impegno del Perù nella tutela del proprio patrimonio culturale”.

Novità in arrivo anche sul segmento lusso, che ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. “Una delle novità più interessanti è il lancio di una crociera fluviale nell’Amazzonia peruviana, in particolare nella Regione di Loreto. Il nuovo itinerario, proposto da Abercrombie & Kent, è partito nell’aprile 2025. Si tratta di un’opportunità esclusiva per esplorare l’incredibile biodiversità amazzonica a bordo di un’imbarcazione di lusso con una capienza limitata a soli 22 passeggeri”.

Nel sud del Paese, invece, Tinajani by Andean propone un lodge di alto livello situato nel canyon di Tinajani, nella regione di Puno. Questa struttura esclusiva offre un’esperienza autentica nell’altopiano peruviano, con attività personalizzate come escursioni guidate e osservazioni astronomiche, il tutto immersi nella natura e con il comfort di un hotel a cinque stelle.