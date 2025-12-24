Perù, prorogato lo stato di emergenza: i consigli della Farnesina

Il governo peruviano ha prorogato lo stato di emergenza in Perù nelle aree metropolitane di Lima e Callao, a causa dell’aumento della criminalità organizzata. In base a quanto riportato dal sito della Farnesina viaggiaresicuri.it lo stato emergenziale è ora valido fino al 19 gennaio 2026.

Tra le misure approvate si prevede l’appoggio delle forze armate alla Polizia Nazionale del Perù nel controllo dell’ordine interno, il divieto di assembramenti, pattugliamenti alle fermate degli autobus e nelle zone critiche, il divieto di circolazione di due adulti su un motociclo ed operazioni di controllo dell’identità.

Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda pertanto di “mantenere la massima cautela negli spostamenti e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali”.

Si invita infine a scaricare la app ViaggiareSicuri, attivandone la geo-localizzazione, oppure registrare la propria presenza su https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html.

“Solo in caso di gravi emergenze e di minaccia all’incolumità di cittadini italiani – prosegue la nota della Farnesina - è attivo il numero 997 232 073 (dall’Italia +51 997 232 073) dell’Ambasciata d’Italia a Lima (https://amblima.esteri.it/it/), contattabile h 24/7: l’operatore di turno non risponderà tuttavia a richieste di informazioni di natura consolare”.