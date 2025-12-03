Philadelphia, fondi promozionali raddoppiati per il 2026

Visit Philadelphia raddoppia il proprio budget promozionale in vista dei 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.

Per sostenere l’ampio calendario di iniziative in programma per il 2026, l’ufficio del turismo potrà disporre di ben 9 milioni di dollari, tenuto conto che la città e The Countryside of Philadelphia prevedono di ospitare anche grandi eventi legati alla Fifa World Cup 26 e ad altre discipline sportive.

“A inizio settembre abbiamo lanciato via YouTube il trailer ‘Philadelphia: Anything but Silent’ - ha dichiarato Neil Frauenglass, chief marketing officer di Visit Philadelphia - grazie al quale offriamo una panoramica delle opportunità del 2026 in appena 60 secondi, fra cui l’organizzazione di 250 block parties, l’installazione delle repliche della Liberty Bell in 20 diverse location e nuovi walking/bus tours”.