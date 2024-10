Visitatori italiani in aumento per le isole di Tahiti, che nei primi nove mesi dell’anno fanno registrare un incremento di arrivi pari al 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 5.130 visitatori provenienti dal nostro Paese.

“Il messaggio chiave che vogliamo dare al mercato - spiega Matteo Prato, ceo di Tourism Hub che rappresenta Tahiti Tourisme in Italia - è quello di allontanarsi da uno stereotipo di Polinesia Francese come destinazione solo per honeymooner, che è ormai superato. Le parole chiave della strategia sono: varietà, esperienze e differenziazione. Non si tratta più di un viaggio dedicato unicamente al lusso e alla luna di miele, ma di un’esperienza volta a scoprire paesaggi meravigliosi”.

Focus sulle isole meno conosciute

Le proposte vanno dai viaggi in catamarano alle crociere tra le isole, cui si aggiungono soggiorni in guesthouse e in case vacanze. Un’offerta sempre più ampia e diversificata che, aggiunge Prato, “invita a scegliere anche una periodicità diversa da quella più tradizionale della nostra estate e itinerari sulle isole che hanno una popolarità meno diffusa rispetto alle più iconiche Moorea e Bora Bora, e che invece sono promessa di paradisi inaspettati”.

Tra i prossimi appuntamenti dell’ente del turismo l’evento ‘Incontra Le Isole di Tahiti’, una tre giorni di appuntamenti dedicati al trade, ai media e al consumatore finale dal 21 al 23 novembre a Milano. Previste anche nuove campagne ed eventi in collaborazione con i tour operator italiani e un fam trip dedicato agli agenti di viaggio Tahiti Specialist.