Pololikashvili, UN Tourism: “Il turismo sostenibile deve essere prioritario per i Paesi del G20”

Il turismo sostenibile deve essere la priorità numero uno per i Paesi del G20. Solo in questo modo, secondo il segretario generale dell’UN Tourism, Zurab Pololikashvili, sarà possibile dare maggiore potere alle comunità locali e combattere il cambiamento climatico, ora che i flussi stanno recuperando pienamente i livelli pre-Covid.

Intervenuto al G20 di Belem (Brasile) Pololikashvili ha affermato: “Il turismo dipende in larga misura dalla biodiversità, dalla stabilità climatica e dalle risorse naturali. Accelerare l’impegno per il clima nel turismo è fondamentale per la resilienza del settore e delle comunità ospitanti”.

Per il segretario generale dell’UN Tourism è ora di guardare al futuro concentrandosi sulla creazione di una vera e propria economia circolare, che - riporta traveldailynews.com - abbia ricadute positive sull’ambiente e sulle popolazioni locali, garantendone l’inclusività e il coinvolgimento.