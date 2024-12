Italia e Polonia sempre più vicine, anche in campo turistico. E’ Barbara Minczewa, direttrice per l’Italia dell’ente nazionale del turismo polacco, a presentare il piano strategico 2025 per rafforzare i legami turistici tra i due Paesi.

“Rafforziamo la nostra presenza nei maggiori eventi turistici italiani, a partire da TTG Travel Experience, dove lo stand polacco sarà ampliato per accogliere un numero maggiore di espositori visto il grande successo dell’ultima edizione e l’interesse anche dei tour operator polacchi. Per il primo anno parteciperemo anche alla Btm di Bari”.

L’interesse verso il nostro mercato è in crescita: “Anche se i dati 2024 sono ancora parziali, si conferma un aumento di visitatori italiani di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, superando i numeri del 2019 e del 2018”.

Il turismo esperienziale è al centro dell’offerta grazie anche a nuove strategie di comunicazione. “Oltre all’estate, il periodo natalizio sta guadagnando popolarità, con Danzica che ha vinto il titolo di miglior mercatino di Natale in Europa. Dal 2025, l’ente del turismo polacco adotterà un approccio di comunicazione aggiornato, puntando su esperienze innovative e sostenibili. L’obiettivo è quello di promuovere regioni meno note, come i pre-Carpazi, Lublino, Pudlacchia con la foresta primordiale e bisonti europei e la Pomerania con laghi e percorsi navigabili”.

Tra le iniziative previste, “la campagna ‘I quattro elementi”: natura, tradizioni e sostenibilità in quattro regioni; un Festival gastronomico a Milano per valorizzare la cucina polacca; una mostra outdoor a Milano con l’esposizione sulle bellezze polacche. Si rinnova inoltre il ‘Buy Poland’ a Varsavia”.