Portogallo, la nuova campagna internazionale a tema musicale

Si chiama ‘Portugal Music Festivals Headliners’ la nuova campagna internazionale con la quale il Portogallo si promuove come destinazione d’elezione per gli amanti della musica. Con un concept visivo e narrativo ispirato al linguaggio dei festival la campagna mette in risalto i veri punti forti del Portogallo come la natura, l’oceano, il sole, il patrimonio artistico, la cultura, i sapori, il benessere e la diversità.

“La campagna - osserva Carlos Abade, presidente dell’Ente Turismo del Portogallo - fa parte della strategia globale per promuovere il Portogallo come destinazione vivace, sostenibile e culturalmente diversificata e rafforza il programma “Portugal Events”, concepito per stimolare l’organizzazione di eventi in tutto il Paese”.

Gli asset turistici della destinazione diventano protagonisti e vengono comunicati in modo insolito, attraverso la designazione di gruppi musicali immaginari, che rafforzano l’idea dell’esperienza turistica. Ecco dunque che la potenza dell’oceano si materializza in ‘Waves of Solitude’, l’energia delle persone si ritrova in ‘The Future Rainbows’, l’autenticità della cultura si manifesta in ‘The Art Attack’s e l’anima della cucina è servita nel ‘Full Table Nation’. I media digitali sono il veicolo per la diffusione della campagna, con attivazioni previste anche su Connected TV e piattaforme musicali come Spotify. Sulla piattaforma Spotify ci sarà anche una playlist VisitPortugal.