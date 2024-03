Portogallo: mercato italiano al top nel 2023

Nel 2023 l’Italia guida la classifica dei Paesi con il più elevato tasso di crescita turistica outgoing verso il Portogallo.

I numeri sono ancora provvisori ma secondo l’Istituto nazionale di statistica e la Banca del Portogallo, l’Italia ha avuto la più alta crescita percentuale su base annua dei mercati turistici europei monitorati da queste due istituzioni per numero di ospiti, pernottamenti ed entrate.

Nel 2023 il settore ricettivo portoghese ha registrato 82mila 900 ospiti italiani e 1,9 milioni di pernottamenti, che corrispondono a variazioni, rispettivamente, del +22,5% e del +20,8% rispetto al 2022, così come i ricavi turistici si attestano nell’ordine di 668,8 milioni di euro, anche questi con una variazione di crescita del + 26,5 % rispetto all’anno precedente.

Anche rispetto al 2019 si registra una crescita in tutte e tre le voci, con il mercato italiano che cresce del 14,1% negli ospiti, del 14,4% nei pernottamenti e del +41,3% nei ricavi, proiettando così il anno 2023 come il migliore di sempre per quanto riguarda ai turisti italiani in Portogallo.

In termini globali, nel 2023, i pernottamenti in Portogallo sono stati 77,1 milioni e sono aumentati del 10,7% (+2,1% per i residenti e +14,9% per i non residenti), con il Regno Unito che è il principale mercato in questo segmento con un quota del 18%, seguito dalla Germania con l’11,3%e dalla Spagna con il 10,1%, mentre l’Italia ha una quota di mercato del 3,6%.