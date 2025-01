Portogallo, previsti in apertura 110 nuovi hotel

Boom dell’offerta alberghiera in Portogallo. Il Paese si attende una vera e propria corsa alle aperture, con in previsione 110 nuovi alberghi disponibili entro il 2027, per un totale di 11.100 camere. Ad oggi, il Portogallo ospita quasi 2.100 hotel.

Secondo VisitPortugal, si legge su L’Echo Touristique, la maggior parte di questa nuova offerta sarà composta da 4 e 5 stelle, un dati che riflette l’aumento della domanda di prodotti di fascia alta in Portogallo. Ma le 3 stelle non sono da meno, poiché rappresentano il 41% delle aperture previste negli anni a venire.

Quasi tutte le regioni turistiche del Paese vedranno aumentare la propria offerta alberghiera. Ma le città di Lisbona e Porto continueranno a svolgere un ruolo di locomotiva per l’industria turistica portoghese, con la prevista realizzazione di 20 nuovi hotel per 1.380 camere.

L'Algarve concentrerà il 12% del totale delle aperture previste nei prossimi tre anni, seguito dalle Azzorre (5%), Alentejo (4%), Madeira e Centro (entrambi con il 3%), Ovest/Setúbal e Vale do Tejo (2%).

Nel 2023 il settore dell’ospitalità in Portogallo ha realizzato un fatturato di 6 miliardi di euro, in crescita del 20,1% rispetto all’anno precedente. E addirittura del 40,2% rispetto al 2019, ultimo anno di riferimento prima della pandemia da Covid-19. Nello stesso periodo il Paese ha attirato 26,5 milioni di visitatori stranieri (+19,2%).