Principato di Monaco: 1,4 miliardi di ricavi dal turismo

Il Principato di Monaco rafforza il dialogo con l’Italia e rilancia la propria attrattività turistica. In occasione della Festa Nazionale organizzata dall’Ambasciata di Monaco a Roma, l’ambasciatrice Anne Eastwood ha sottolineato “la forza, la profondità e la vitalità” delle relazioni bilaterali, ricordando la crescita della cooperazione istituzionale, economica e culturale tra i due Paesi e il recente ingresso del Principato nella Comunità dell’Italofonia.

Sul fronte turistico Monaco conferma la propria capacità di attrazione. Nel 2025 ha accolto 6,7 milioni di visitatori, generando 1,4 miliardi di euro di ricavi diretti. I principali mercati sono Francia, Italia, Stati Uniti e Regno Unito.

I visitatori giornalieri rappresentano il 92,5%, mentre il 7,5% soggiorna in media 3,8 notti e produce oltre il 60% della spesa complessiva. Durante il Gran Premio di Formula 1 la spesa media raggiunge 2.365 euro per turista, confermando il ruolo di Monaco come destinazione di riferimento per il turismo premium, culturale e degli eventi.