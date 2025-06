Proteste a Los Angeles, imposto il coprifuoco. Le indicazioni della Farnesina

Raccomanda di osservare “la massima prudenza” e di “attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità in loco evitando l’area interessata dagli assembramenti” la Farnesina, in merito alle proteste in corso a Los Angeles, che hanno portato le Autorità locali a imporre il coprifuoco dalle 20 alle 6.

Le agitazioni, sfociate in scontri tra manifestanti e le forze di Polizia, sono ancora in corso. Tuttavia, precisa una nota sul portale Viaggiare Sicuri, le manifestazioni interessano “una zona circoscritta di Downtown Los Angeles”.

La Farnesina invita comunque i connazionali alla cautela e a scaricare la App ViaggiareSicuri, attivando la geolocalizzazione oppure a registrare la propria presenza su DoveSiamoNelMondo.

In caso di grave emergenza è possibile contattare il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles al numero 001310433 5422.