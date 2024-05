Quindici italiani bloccati a Socotra: Farnesina al lavoro

Sarebbero 15 i turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra nello Yemen in seguito alla sospensione del volo settimanale di Air Arabia che avrebbe dovuto riportarli in patria.

Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l’unico volo settimanale diretto sull’isola ma, a causa della guerra civile in atto, non sa più come fare rientro. “Non ci danno notizie, non sappiamo nulla”, dicono gli italiani in un intervento riportato dal Giornale di Brescia, riconoscendo di aver effettuato una scelta azzardata in una meta a rischio per via della guerra civile. La Farnesina ricorda che “è assolutamente sconsigliato recarsi nel Paese nell’attuale situazione e che l’ambasciata d’Italia a Sanàa ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso”.

L’Unità di Crisi della Farnesina starebbe lavorando per favorire il rientro dei connazionali e l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi sarebbe in contatto con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti aerei. Il volo dovrebbe essere ripristinato il 5 maggio.

Sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri è presente da anni un assoluto sconsiglio - ribadito da ultimo lo scorso 5 aprile - a recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra.