L’alternativa c’è e si chiama Ras Al Kaimah. Il piccolo Emirato, stretto tra vicini ben più blasonati, ripropone sul nostro mercato un’offerta diversa, complementare e innovativa.

“Siamo stati definiti il Paese ‘più sicuro al mondo’, con un’offerta concentrata sulle bellezze naturalistiche. Ma il nostro obiettivo è quello di diventare una destinazione a tutto tondo, appealing anche per il turismo sportivo, culturale e Mice – conferma Iyad Rasbey, vice president, destination tourism development di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Ci troviamo a 45 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai, ma i viaggiatori hanno anche l’opportunità di volare sull’aeroporto di Sharjah o di Ras Al Kaimah. Per raggiungerci dall’Italia si possono sfruttare le connessioni offerte da Ita Airways, Emirates, Etihad, AirArabia e FlyDubai”.

La facilità di collegamento ha favorito la crescita, che nel 2024 ha consentito all’Emirato di toccare quota un milione 285 mila visitatori totali, con un incremento del 12% sul fronte delle entrate turistiche e del 40% su quello dei viaggiatori Mice.

La tabella di marcia prevede di arrivare alla soglia di un milione 700 mila visitatori già nel 2026, per procedere fino ai 2 milioni e mezzo nel 2028, ai 3 milioni nel 2029 e ai 3 milioni e mezzo nel 20230.

Un obiettivo ambizioso, sostenuto da una crescita alberghiera importante. “Attualmente disponiamo di 8 mila 200 camere di varia tipologia, ma abbiamo in programma di aggiungere ulteriori 7 mila 500 camere grazie anche al rinnovato impegno di importanti catene internazionali del calibro di Four Seasons, Marriott o Fairmont”.

Per far presa sui viaggiatori italiani, la strategia delineata da Iyad Rasbey si basa sul posizionamento di un brand che ha tante frecce al suo arco. “Stiamo presentando ai tour operator italiani un’offerta che spazia dalla riscoperta del patrimonio culturale e delle tradizioni delle diverse tribù che vivono nell’Emirato, fino alla possibilità di effettuare esperienze autentiche come la raccolta delle perle. Da non sottovalutare anche la possibilità di combinare Oman o Dubai e Ras Al Kaimah in un unico viaggio, dedicando spazio anche alle attività sportive fra mare e deserto”.

Intanto, l’Emirato macina numeri, con un incremento degli arrivi dall’Italia del 10,5% nel 2024 e un’ulteriore crescita del 12% nel primo trimestre del 2025.

Ras al Kaimah è in prima linea anche sul fronte del turismo sostenibile, grazie all’implementazione di una serie di attività che mirano alla riduzione dei consumi di energia elettrica, gas e al riciclo dei rifiuti.

Per sostenere le vendite nella stagione estiva, al via anche la campagna ‘Guess Where’, che dal 15 giugno al 15 settembre garantisce condizioni speciali a chi deciderà di visitare il Paese.