Ras Al Khaimah chiude un anno record

Chiude l’anno con un risultato record di 1,28 milioni di turisti, con una crescita del 12% delle entrate turistiche e un notevole aumento del 15% dei visitatori Mice Ras Al Khaimah. Questo successo testimonia la visione di crescita strategica e sostenibile dell'Emirato, che punta ad attrarre oltre 3,5 milioni di visitatori all'anno entro il 2030.

“Il 2024 è stato un anno fondamentale per Ras Al Khaimah, che ha messo in evidenza il nostro impegno per la sostenibilità, la connettività potenziata e le diverse esperienze su misura per ogni viaggiatore – dice Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Guardando al futuro, la nostra visione va oltre l'attrazione di un maggior numero di visitatori; miriamo a posizionare Ras Al Khaimah come destinazione del futuro. Con investimenti significativi, eventi di livello mondiale e sviluppi innovativi all'orizzonte, il 2025 sarà un altro anno straordinario.”

Diversi fattori hanno contribuito a questa solida performance nel 2024, tra cui l'apertura di nuovi hotel e resort, un calendario crescente di eventi internazionali, una maggiore connettività con l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah, nuove campagne di marketing e il coinvolgimento dei mercati di 70 città.

Nuovi collegamenti

Ras Al Khaimah continua a diversificare e ad espandere la propria presenza sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti, con CSI, CCG, Europa, India e Cina che rimangono al centro della sua strategia. Nuovi voli diretti hanno introdotto una maggiore connettività con l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah da nove città, tra cui Mosca, Bucarest, Tashkent, Jeddah, Praga, Varsavia e Katowice, Almaty, Kazakistan e Hyderabad.



Anche la Cina è emersa come un mercato in crescita significativa.

Il settore turistico è sostenuto, inoltre, dall’attenzione strategica per la costruzione di un portfolio di strutture alberghiere diversificato con un mix bilanciato di hotel di lusso con brand internazionali e resort per famiglie. Nel 2024, l'Emirato ha dato il benvenuto a due nuove strutture di lusso, consolidando ulteriormente la sua reputazione di destinazione d'elezione. L'Anantara Mina Al Arab Resort, con le prime ville sull'acqua dell'Emirato, e il Sofitel Al Hamra Beach Resort hanno aperto i battenti, arricchendo il portafoglio di ospitalità di livello mondiale di Ras Al Khaimah.



Inoltre, le proprietà esistenti sono state sottoposte a miglioramenti trasformativi. Il Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah Resort e il Pullman Marjan Island sono stati ribattezzati e aggiornati per soddisfare i più alti standard di ospitalità, offrendo ai visitatori esperienze elevate.