Regno Unito, dal 23 aprile Eta obbligatorio anche per le isole del Canale

L’Eta sarà obbligatorio anche per raggiungere le isole del Canale. Dal prossimo 23 aprile i due territori di Guernsey e Jersey si allineeranno al sistema di accesso già adottato dal Regno Unito.

La misura riguarda i cittadini non soggetti a visto provenienti da fuori dell’Area di Viaggio Comune - che include Uk, Isola di Man e Isole del Canale - e dall’Irlanda.

Secondo quanto riporta Travel Mole, i viaggiatori potranno richiedere l’Eta a partire dal 9 aprile.

L’autorizzazione sarà obbligatoria per tutte le modalità di viaggio, inclusi i voli di linea aerei o marittimi, i voli privati ​​e le imbarcazioni da diporto.

Resta invece invariato il regime speciale riservato ai cittadini francesi in visita giornaliera nelle due isole tramite collegamenti marittimi di linea: sarà ancora possibile viaggiare con carta d’identità, ma esclusivamente con compagnie autorizzate. Gli operatori coinvolti dovranno aver ottenuto l’ok da dogane e immigrazione di entrambe le destinazioni e sottoscritto un Memorandum d’intesa con i governi locali.