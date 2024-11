Renfe, da giovedì ripristinata l’alta velocità da Valencia a Madrid

Renfe ripristinerà l’intero servizio dei treni ad alta velocità tra Madrid e Valencia da giovedì 14 novembre, dopo il completamento dei lavori di riparazione dell’infrastruttura ferroviaria realizzati da Adif.

Come riporta Preferente, l’interruzione temporanea del servizio è avvenuta a causa delle intense piogge e inondazioni causate da Dana, che hanno colpito la Comunità Valenciana il 29 ottobre. I gravi danni ai binari hanno costretto l’azienda a sospendere il collegamento per motivi di sicurezza.

Ora, con la linea nuovamente operativa, la compagnia offrirà 199 circolazioni settimanali e una capacità di 80mila posti su questa rotta. Avrà un’offerta di 30 treni giornalieri dal lunedì al venerdì, distribuiti in 15 per direzione, mentre nei fine settimana avrà 49 circolazioni. Pertanto, il sabato ci saranno 12 treni diretti a Valencia e 11 diretti a Madrid, mentre la domenica ci saranno 13 treni in ciascuna direzione.