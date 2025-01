Renfe risparmia copiando Ouigo e Iryo: stop ai rimborsi per i ritardo di 15 e 30 minuti

Un risparmio immediato di ben 22 milioni di euro replicando il modello dei concorrenti Ouigo e Iryo. Renfe, il vettore ferroviario spagnolo, ha eliminato i rimborsi per i ritardi di 15 e 30 minuti dallo scorso primo luglio, stanziando 20 milioni di euro per il 2024 rispetto ai 41 milioni elargiti nel 2023, come riporta preferente.com.

Secondo Renfe, il precedente sistema non era più concorrenziale rispetto ai player subentrati sulle linee ferroviarie. Ma l’obiettivo è anche quello di arginare le perdite.

“Quando giochiamo ad armi pari diventiamo un’azienda sostenibile - ha commentato Renfe -, anche finanziariamente, per mantenere la qualità nel trasporto pubblico e nell’alta velocità”