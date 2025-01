Raccontare una destinazione, un viaggio, ma non solo. Raccontare le persone, i servizi, le tappe possibili, quelle consigliate e quelle imperdibili. Su TTG World, il numero di TTG Italia dedicato al mondo e disponibile online sulla nostra digital edition, spiccano tre reportage frutto di tre viaggi che la redazione di TTG ha effettuato nel corso dell’anno. Non solo racconti di viaggio, ma il mondo visto con gli occhi dei giornalisti di TTG, sempre attenti a fornire agli agenti di viaggi e anche ai t.o. spunti interessanti per proporre ai clienti qualcosa di unico.

Su questo numero tocchiamo 3 continenti: l’Europa, con un viaggio in Inghilterra alla scoperta delle grandi cattedrali gotiche, della campagna inglese e degli inglesi del dopo Brexit; l’Africa, con un racconto dal Madagascar, alla scoperta del Sud del Paese e delle isole del Nord, anche attraverso le testimonianze di imprenditori italiani capitati quasi per caso sull’isola e che oggi rappresentano un punto di riferimento dell’ospitalità turistica; le Americhe, con un focus sui Caraibi di Antigua e Barbuda, in un viaggio che è una piccola guida per chi ama il mare.

Nei reportage scoprirete luoghi unici, lontani dalle folle di turisti. Ma anche luoghi iconici, fra i più gettonati dai viaggiatori, visti da un’altra angolazione. E conoscerete persone che hanno colpito l’immaginazione dei nostri giornalisti, attrazioni e curiosità. Sempre con il tocco distintivo di un racconto costruito per i professionisti.

I reportage sono disponibili a questi link

Inghilterra

Madagascar

Antigua e Barbuda